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Утечка газа могла стать причиной взрыва жилого дома под Липецком
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Утечка газа могла стать причиной взрыва жилого дома под Липецком
Невские Новости  /  Степан Яцко

Елец, 11 сентября. Взрыв в жилой двухэтажке в городе Елец (Липецкая область) мог произойти из-за утечки газа. Такую информацию привели в экстренных службах.

Взрыв произошел в Ельце в ночь на субботу. Сотрудники МЧС сообщали, что в результате хлопка газа частично обрушилась стена.

Основной причиной взрыва, которая рассматривается, стала утечка из-за неисправности оборудования или халатности. Полные детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В результате происшествия погибли два человека и еще шестеро пострадали. На месте происшествия продолжаются работы по поиску застрявших под завалами людей.

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взрыв мчс елец липецкая область
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