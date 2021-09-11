США проведут траурные мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября

Вашингтон, 11 сентября. Ровно 20 лет назад группа боевиков устроила серию терактов в США. Жертвами трагедии 11 сентября 2001 года стали почти три тысячи человек.

Участие в траурных мероприятиях, которые пройдут по всей территории США, примет президент Джо Байден. В этом году памятный день приобретает особый смысл, поскольку впервые за два десятка лет Афганистаном вновь управляет «Талибан»1 (запрещенное в России террористическое движение). В 2001 году именно талибы отказались выдать США боевиков «Аль-Каиды»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка), причастных к американской трагедии.

Теракт устроила группа из 19 боевиков. Террористы захватили четыре пассажирских самолета, два их которых были направлены в сторону башен-близнецов (Всемирный торговый центр в Нью-Йорке). Еще один лайнер изменил курс на здание Пентагона, а четвертый самолет летел в сторону Вашингтона, но разбился в штате Пенсильвания. Жертвами всех этих событий стали 2 977 человек.

Одно из самых крупных траурных мероприятий состоится в Нью-Йорке в 08:46 субботы (15:46 по Москве). Сначала пройдет минута молчания, после чего город охватит колокольный звон. На месте уничтоженных башен американцы зачитают имена погибших в терактах. Затем будет объявлено еще несколько минут молчания — по одной на каждый самолет.

Президент США Джо Байден планирует посетить все траурные церемонии. Сначала он отправится в Нью-Йорк, затем последует в Шанксвилл и закончит в Пентагоне. Мероприятия пройдут с ограниченным количеством прессы, многим журналистам отказали в аккредитации.

Недавно новые снимки с места теракта в Нью-Йорке появились на странице Секретной службы США в Twitter. Фотографии будут выставлять в течение нескольких дней.

1 Организация запрещена на территории РФ.