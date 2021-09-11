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Депутат Рады Тарута назвал провалом космическую программу Украины
Общество
Депутат Рады Тарута назвал провалом космическую программу Украины
Федеральное агентство новостей  /  Степан Коцаба

Киев, 11 сентября. Украинская космическая программа, на которую страна затратила около 2 млрд долларов, оказалась провалом. Об этом сообщил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Сергей Тарута.

Тарута считает, что украинским властям следует относиться с большим уважением и вниманием к космическому наследию Советского Союза. По его словам, из ранее имевшихся 33 предприятий на данный момент сохранилось только шесть. К тому же те немногие, что остались, переживают разруху — сотрудники не получают заработную плату, а у руководства отсутствуют четкие планы развития.

«По проекту "Морской старт" Украина потратила 200 миллионов долларов. По проекту "Циклон-4" Украина потратила 672 миллиона долларов. По проекту "Лебедь" убытки составили 350 миллионов, и в результате этот спутник находится в Красноярске, и до сегодняшнего дня у космического агентства нет четкой программы, что делать дальше», — заявил украинский парламентарий в ходе брифинга в Верховной раде, передает РИА Новости.
Тарута считает, что Украина не станет космической державой без соблюдения ряда условий. Среди них поиск и наказание виновников текущей ситуации и возведение новых космических комплексов.

Тем временем российская космическая отрасль активно развивается. Так, космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос, где они проведут порядка шести часов.

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