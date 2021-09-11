Жертвой взрыва газа в жилом доме под Липецком стал один человек

Елец, 11 сентября. Один человек погиб в результате хлопка бытового газа в двухэтажке в Ельце (Липецкая область). Такие данные привели в экстренных службах.

После прогремевшего взрыва спасатели начали проводить эвакуацию жильцов. Силами МЧС удалось спасти двух человек, которые были доставлены в больницу. По имеющимся данным, в результате ЧП погибла жительница дома.

К работам привлекли 15 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники. На месте также находятся медики и представители экстренных служб.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали шесть человек, пятерых из которых удалось спасти из-под завалов. Среди пострадавших есть один ребенок.