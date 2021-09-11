Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 04:16
04:12
Происшествия
Жертвой взрыва газа в жилом доме под Липецком стал один человек
04:05
Происшествия
Взрыв газа полностью разрушил подъезд в жилом доме под Липецком
04:01
Общество
Вильфанд пообещал жителям Урала короткое бабье лето в середине сентября
04:00
Общество
Соловьев рассказал о важности международного фестиваля мусульманского кино
03:57
Происшествия
Спасатели не нашли детей под завалами после взрыва газа в жилом доме в Ельце
03:57
Общество
США проведут траурные мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября
03:49
Общество
Депутат Рады Тарута назвал провалом космическую программу Украины
03:43
Происшествия
Двух пострадавших при взрыве газа в доме под Липецком увезли в больницу
03:06
Спорт
Лавров верит в успех сборной России по футболу под руководством Карпина
03:05
Происшествия
Движение по МКАД частично затруднено из-за опрокинувшегося грузовика
Все новости

Жертвой взрыва газа в жилом доме под Липецком стал один человек
Происшествия
Жертвой взрыва газа в жилом доме под Липецком стал один человек
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Елец, 11 сентября. Один человек погиб в результате хлопка бытового газа в двухэтажке в Ельце (Липецкая область). Такие данные привели в экстренных службах.

После прогремевшего взрыва спасатели начали проводить эвакуацию жильцов. Силами МЧС удалось спасти двух человек, которые были доставлены в больницу. По имеющимся данным, в результате ЧП погибла жительница дома.

К работам привлекли 15 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники. На месте также находятся медики и представители экстренных служб.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали шесть человек, пятерых из которых удалось спасти из-под завалов. Среди пострадавших есть один ребенок.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жертвой взрыва газа в жилом доме под Липецком стал один человек
взрыв мчс липецк елец липецкая область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru