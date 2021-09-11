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Взрыв газа полностью разрушил подъезд в жилом доме под Липецком
Происшествия
Взрыв газа полностью разрушил подъезд в жилом доме под Липецком
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Елец, 11 сентября. Один подъезд жилого двухэтажного дома в городе Елец Липецкой области полностью разрушен в результате взрыва бытового газа. Такие данные привели в экстренных службах.

Пожара за хлопком газа не последовало. На данный момент спасатели проводят эвакуацию жильцов. Сотрудники МЧС также смогли спасти двух человек, сейчас их увезли в больницу.

В работах по ликвидации последствий взрыва задействованы 15 человек личного состава МЧС России и четыре единицы техники. На месте по-прежнему находятся представители экстренных служб и медицинской помощи.

Во время взрыва газа в Ельце погибла женщина, также шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших один ребенок.

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мчс взрыв газа елец липецкая область
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