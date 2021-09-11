Двух пострадавших при взрыве газа в доме под Липецком увезли в больницу

Елец, 11 сентября. Два человека госпитализированы после взрыва газа в жилом доме под Липецком. Еще четыре человека могут находиться под завалами, рассказали в экстренных службах региона.

Информации о погибших при взрыве бытового газа в Ельце не поступало. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Сотрудники экстренных служб организовали эвакуацию жильцов из двухэтажного здания, передает ТАСС.

«Погибшие и пострадавшие устанавливаются», — рассказали в пресс-службе МЧС России.

Жилой дом, в котором произошел взрыв бытового газа, состоит из двух подъездов. К работам привлечены 15 человек личного состава и четыре единицы специальной техники, добавили в ведомстве.

Согласно данным экстренных служб, детей под завалами после взрыва газа в жилом доме под Липецком нет. По предварительной информации, пострадали шесть человек. Сообщение о ЧП поступило в 00:52 по московскому времени.