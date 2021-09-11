Спасатели не нашли детей под завалами после взрыва газа в жилом доме в Ельце

Елец, 11 сентября. Детей под завалами после хлопка бытового газа в жилой двухэтажке в Ельце (Липецкая область) не обнаружено. Такие данные привел источник ТАСС в экстренных службах.

Последующего пожара после взрыва газа не последовало. Сотрудники МЧС на данный момент проводят эвакуацию жильцов. Двоих пострадавших удалось спасти, сейчас они госпитализированы.

К спасательным работам привлекли 15 спасателей и четыре единицы спецтехники. На месте также находятся сотрудники скорой помощи и экстренных служб.

По имеющейся информации, в результате взрыва газа пострадали шесть человек, в их числе один ребенок. Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.