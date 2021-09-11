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Лавров верит в успех сборной России по футболу под руководством Карпина

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 03:15
Спорт
Лавров верит в успех сборной России по футболу под руководством Карпина
flickr.com  /  МИД России

Москва, 11 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал выступление национальной сборной в сентябрьских матчах отбора на Чемпионат мира — 2022.

Глава МИД РФ признался, что следит за выступлениями российских футболистов и поддерживает их до финального свистка. Он подчеркнул, что новый тренер национальной команды Валерий Карпин «получил команду с колес», поэтому игроки еще не смогли воплотить все его задумки на поле.

«У него не было даже недели, чтобы каким-то образом на практике обкатать свои замыслы. Я очень на успехи Карпина надеюсь. Я его очень поддерживаю», — заявил Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».

РФС подписал контракт с Валерием Карпиным 26 июля. Специалист сменил на посту главного тренера Станислава Черчесова. Под руководством нового наставника российская команда провела три матча. Футболисты сборной России сыграли вничью с Хорватией (0:0), обыграли Кипр (2:0) и Мальту (2:0). На данный момент команда находится на втором месте в группе H отборочного цикла ЧМ-2022.

Лучшим игроком российской сборной в матче против Мальты был признан нападающий «Локомотива» Федор Смолов. Он вышел на поле с капитанской повязкой и отметился голом.

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