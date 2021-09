Медведь весом более 100 килограмм разгромил припаркованную машину в США

Денвер, 11 сентября. Дикий медведь залез в припаркованный автомобиль, однако не смог выбраться самостоятельно. На помощь косолапому пришли сотрудники парков и дикой природы Колорадо.

Инцидент произошел недалеко от границы округов Джефферсон и Гилпин в американском штате Колорадо. Больше всего в этой ситуации пострадала машина, от салона которой почти ничего не осталось. Хищник разбил все стекла и повредил приборную панель. Остается неизвестным, как именно медведь попал в автомобиль, передает Fox News.

A wildlife officer backed up next to the vehicle and opened the door just a little bit for the bear so it could get out.



The wildlife officer estimated the bear weighed between 200 and 250 pounds. pic.twitter.com/TNyLJnHFjB