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Медведь весом более 100 килограмм разгромил припаркованную машину в США
Происшествия
Медведь весом более 100 килограмм разгромил припаркованную машину в США
pixabay.com  /  Free-Photos

Денвер, 11 сентября. Дикий медведь залез в припаркованный автомобиль, однако не смог выбраться самостоятельно. На помощь косолапому пришли сотрудники парков и дикой природы Колорадо.

Инцидент произошел недалеко от границы округов Джефферсон и Гилпин в американском штате Колорадо. Больше всего в этой ситуации пострадала машина, от салона которой почти ничего не осталось. Хищник разбил все стекла и повредил приборную панель. Остается неизвестным, как именно медведь попал в автомобиль, передает Fox News.

Прибывшие на место спасатели аккуратно приоткрыли дверь машины, чтобы животное смогло выйти. Во время своего побега хищник сорвал дверь с петель. Предварительно установлено, что вес косолапого составлял чуть больше 100 килограммов. Американских водителей попросили тщательно закрывать свои машины и не оставлять в салоне продукты питания, что запахи не привлекали хищников.

В Кемеровской области встреча с медведем обернулась гибелью для местного жителя. Мужчина отправился в лес за грибами, но наткнулся на дикого хищника.

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