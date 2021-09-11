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Первые минуты после взрыва газа в жилом доме в Ельце попали на видео

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 02:42
Происшествия
Первые минуты после взрыва газа в жилом доме в Ельце попали на видео
Pr Scr youtube.com  /  МЧС РФ

Елец, 11 сентября. Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме на территории Липецкой области. Информацию передает МЧС России.

Инцидент зафиксирован в Ельце около 00:52 по московскому времени. Согласно предварительной информации, произошло частичное обрушение одной из стен. Момент после хлопка попал на видео, которое сняли сотрудники МЧС РФ. На нем можно увидеть работу спасателей на месте происшествия.

На данный момент проводится экстренная эвакуация жильцов дома. Согласно официальным сведениям, в здании два подъезда. Сейчас к работам подключено 15 человек личного состава и четыре единицы специальной техники.

Чисто пострадавших пока не установлено. По предварительным данным, во время происшествия могли пострадать шесть человек. Среди них, предположительно, один несовершеннолетний.

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