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Взрыв газа обрушил стены в двухэтажке под Липецком
Происшествия
Взрыв газа обрушил стены в двухэтажке под Липецком
mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России

Елец, 11 сентября. Хлопок бытового газа произошел в двухэтажном доме в Ельце (Липецкая область). В результате взрыва частично обрушились стены, передали в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о взрыве в жилом доме поступило в 00:52 по Москве. Сейчас проводится эвакуация жильцов. Их доставят в пункт временного размещения.

По предварительным данным, в результате взрыва газа пострадали шесть человек, в числе которых один ребенок. Сотрудники МЧС также смогли спасти двух жильцов.

К ликвидации последствий ЧП привлекли 15 спасателей и четыре единицы спецтехники. Все обстоятельства и причины произошедшего предстоит выяснить.

Видео первых минут после взрыва газа попало в Сеть. На кадрах видны сотрудники МЧС, которые работают на месте происшествия.

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