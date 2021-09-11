Взрыв газа обрушил стены в двухэтажке под Липецком

Елец, 11 сентября. Хлопок бытового газа произошел в двухэтажном доме в Ельце (Липецкая область). В результате взрыва частично обрушились стены, передали в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о взрыве в жилом доме поступило в 00:52 по Москве. Сейчас проводится эвакуация жильцов. Их доставят в пункт временного размещения.

По предварительным данным, в результате взрыва газа пострадали шесть человек, в числе которых один ребенок. Сотрудники МЧС также смогли спасти двух жильцов.

К ликвидации последствий ЧП привлекли 15 спасателей и четыре единицы спецтехники. Все обстоятельства и причины произошедшего предстоит выяснить.

Видео первых минут после взрыва газа попало в Сеть. На кадрах видны сотрудники МЧС, которые работают на месте происшествия.