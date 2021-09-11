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Подросток из Иллинойса выловил крупную рыбу и установил рекорд штата
Общество
Подросток из Иллинойса выловил крупную рыбу и установил рекорд штата
wikipedia.org  /  Akulovz/CC BY-SA 3.0

Спрингфилд, 11 сентября. Юный Брекен Кобылеки из штата Иллинойс отправился на рыбалку на озеро Бассвуд в июне. На его крючок попалась щука длиной более 46 дюймов.

Рекорд подростка из Иллинойса обнародовал Департамент природных ресурсов Миннесоты. Трофеем Кобылеки стала северная щука. Удачная рыбалка состоялась 19 июня. После мальчик выпустил хищную рыбу обратно в озеро, передает Fox News.

«Посмотрите на эту большую рыбу! У нас есть новый государственный рекорд по вылову и выпуску северной щуки длиной 46 1/4 дюйма из озера Бассвуд», — говорится в сообщении департамента.

Предыдущим рекордом была северная щука, которую выловили в реке Рейни в 2018 году. Тогда длина рыбы достигла 45 1/4 дюйма. Департамент зафиксировал еще одну удачную рыбалку Тодда Кирби из Висконсина. Он поймал 57-дюймового мускуса в озере Вермиллион в июле.

Хорошим уловом смог похвастаться и житель Нижегородской области. Рыбак Александр Стыцюн выловил огромного сома из Оки. Взвесить трофей не удалось. По словам жителя, весы постоянно давали сбой.

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