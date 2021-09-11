Минобороны запустило мультимедийный раздел сайта о танковых сражениях времен ВОВ

Москва, 11 сентября. Раздел под названием «Герои танковых баталий, приуроченный к Дню танкиста» появился на сайте Минобороны России. В нем представлены документы о подвигах Красной армии.

Мультимедийный раздел содержит архивные материалы, посвященные битве на Курской дуге. Пользователи могут ознакомиться с приказом народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина № 325 от 16 октября 1942 года. В нем подробно описаны причины неудач с применением танков в начале войны и даны указания об изменении тактики действий.

Среди документов можно увидеть наградные листы, в одном из которых указано имя лейтенанта-танкиста Федора Фомина. Он возглавлял взвод 1-го отдельного танкового батальона 124-й танковой бригады. На ее вооружении числились тяжелые танки «Климент Ворошилов» (КВ). Еще в одном наградном листе описывается таран вражеских танков советскими боевыми машинами.

Россия на учениях испытает первый образец танка Т-90М «Прорыв», впервые представленный на форуме «Армия-2021». Боевая машина получила дополнительный комплекс оптико-электронной системы.