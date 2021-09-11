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Многодетный отец: Шнуров полгода скрывал от поклонников рождение третьего ребенка
Шоу-бизнес
Многодетный отец: Шнуров полгода скрывал от поклонников рождение третьего ребенка
instagram.com  /  @shnurovs

Москва, 11 сентября. Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о своем годовалом сыне. Музыкант старательно скрывал всю информацию о пополнении в семье с момента беременности супруги.

Певец сообщил публике об интересном положении своей 29-летней жены Ольги Абрамовой еще в декабре прошлого года, однако новостей о рождении ребенка от Шнурова не поступало. В интервью радио «Комсомольска правда» он впервые поднял эту тему и раскрыл все тайны. По словам артиста, он стал счастливым отцом мальчика.

«Мой план сегодня вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и масштабное, что в принципе может быть», — рассказал Шнуров.

Лидер «Ленинграда» также сообщил, что отныне он будет прилежным семьянином. Осознание необходимости проводить больше времени с детьми к нему пришло слишком поздно. Шнуров отметил, что понял ошибки в воспитании прошлых детей. Сейчас появился очередной шанс, заключил музыкант.

Интерес общественности к Шнурову до сих пор не угасает, несмотря на то, что культовая группа прекратила свое существование. Недавно стало известно, что музыкант занял пятое место в списке самых богатых российских звезд за текущий год.

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