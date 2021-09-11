Псаки: Байден намерен сделать дополнительную прививку от коронавируса

Вашингтон, 11 сентября. Президент США Джо Байден получит бустерную вакцину от коронавируса, как только она станет широкодоступной. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джо Байден решил привиться дополнительной дозой вакцины от коронавируса вместе со своей супругой Джилл. Они уже получили по два компонента в январе текущего года. Согласно правилам, в Соединенных Штатах привиться бустреной вакциной они смогут уже в сентябре.

Специалисты в сфере здравоохранения Соединенных Штатах призвали американских властей временно прекратить ревакцинацию населения от коронавируса из-за недостатка сведений. Эксперты просят дождаться одобрения дополнительных доз от регуляторов.

Президент США Джо Байден обязал сотрудников организаций со штатов свыше 100 человек пройти обязательную вакцинацию. Руководители компаний будут осуществлять контроль за исполнением указа. Те, кто откажутся прививаться, должны будут регулярно сдавать ПЦР-тесты.