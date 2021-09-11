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Автомат с игрушками зажал руку любопытного ребенка в Североморске
Происшествия
Автомат с игрушками зажал руку любопытного ребенка в Североморске
pixabay.com

Североморск, 11 сентября. Спасатели прибыли в один из супермаркетов города Североморска. Поводом для этого стал ребенок, рука которого застряла в автомате с игрушками.

Инцидент произошел в супермаркете, расположенном на улице Советской. Мальчик из любопытства засунул руку в автомат по продаже игрушек, однако самостоятельно достать ее уже не смог, рассказали очевидцы в социальных сетях.

Приехавшие на место сотрудники спасательных служб освободили ребенка. Для этого им пришлось использовать специальные инструменты и разбирать конструкцию автомата. Сам несовершеннолетний местный житель не получил каких-либо травм и отделался лишь небольшим испугом.

В Калининграде двухлетний ребенок остался без фаланги пальца, катаясь на эскалаторе в одном из торговых центров. Рука мальчика попала под ограничитель ступеней конструкции, сейчас малыш находится в больнице.

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