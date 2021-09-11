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WeChat разобрался в пользе и опасностях сна с собакой в одной постели
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WeChat разобрался в пользе и опасностях сна с собакой в одной постели
Общество
WeChat разобрался в пользе и опасностях сна с собакой в одной постели
pixabay.com  /  mattycoulton

Вашингтон, 11 сентября. Сон с питомцем в одной кровати может благотворно сказаться на психологическом здоровье человека, однако в некоторых случаях от такой практики лучше отказаться.

Собака в постели дает хозяину чувство защищенности и комфорта. Это объясняется тем, что человек все время нуждается в чьем-то присутствии. Исследованиями доказано, что тесное общение питомцами снижает уровень стресса. Людям, страдающим от депрессии, специально советуют проводить больше времени с животными, передает WeChat.

«Кроме того, у людей, которые находятся рядом с собакой, вырабатывается гормон окситоцин, вызывающий чувство счастья, а счастье является одним из залогов хорошего сна», — говорится в материале.

Послевоенные посттравматические расстройства военных в США даже лечат с помощью терапевтических собак. Питомцы могут избавить человека от апноэ во сне, гиперсомнии и парасомнии.

Сон с собакой однако может привести и к негативным последствиям. Животное может стать непослушным, так как почувствует себя равным человеку. У питомца может развиться зависимость от хозяина, что в итоге может обернуться депрессией.

Пускать в свою постель не стоит собак без прививок и с кожными заболеваниями, а также новорожденных щенков. Отказаться от удовольствия спать с питомцами необходимо аллергикам и беременным женщинам.

Исследователи из Института Макса Планка в Германии ранее нашли подтверждения высокого интеллекта у собак. Животные умеют распознавать намерения людей.

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