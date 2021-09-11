Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 02:44
02:43
Происшествия
Взрыв газа обрушил стены в двухэтажке под Липецком
02:33
Происшествия
Первые минуты после взрыва газа в жилом доме в Ельце попали на видео
02:32
Происшествия
Экстренные службы спасли двух человек после взрыва газа в доме под Липецком
02:18
Общество
Подросток из Иллинойса выловил крупную рыбу и установил рекорд штата
02:07
Общество
Минобороны запустило мультимедийный раздел сайта о танковых сражениях времен ВОВ
02:03
Шоу-бизнес
Многодетный отец: Шнуров полгода скрывал от поклонников рождение третьего ребенка
02:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза высказался против участия группы ABBA в Евровидении
01:52
Общество
Псаки: Байден намерен сделать дополнительную прививку от коронавируса
01:39
Происшествия
Автомат с игрушками зажал руку любопытного ребенка в Североморске
01:30
Общество
WeChat разобрался в пользе и опасностях сна с собакой в одной постели
Все новости

Пациентов больницы в Нью-Йорке эвакуируют из-за крупного пожара

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 01:26
Происшествия
Пациентов больницы в Нью-Йорке эвакуируют из-за крупного пожара
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Иванова

Нью-Йорк, 11 сентября. Крупный пожар охватил больницу в Нью-Йорке. Прибывшие на место спасатели выводят из здания пациентов и персонал медицинского учреждения.

Предварительно установлено, что возгорание началось на крыше госпиталя святого Иоанна, который находится в районе Куинс. На кадрах, опубликованных местными жителями в социальных сетях, можно заметить черные клубы дыма, поднимающиеся над больницей.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали пожара. На месте работают экстренные службы города. Информация о пострадавших и погибших в результате инцидента пока не поступала.

В Петербурге на территории «Кронштадтского морского завода» ранее загорелось судно. Пламя охватило каюту на площади десяти квадратных метров, расположенную на минус первой палубе.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пациентов больницы в Нью-Йорке эвакуируют из-за крупного пожара
сша пожар нью-йорк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru