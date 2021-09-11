Пациентов больницы в Нью-Йорке эвакуируют из-за крупного пожара

Нью-Йорк, 11 сентября. Крупный пожар охватил больницу в Нью-Йорке. Прибывшие на место спасатели выводят из здания пациентов и персонал медицинского учреждения.

Предварительно установлено, что возгорание началось на крыше госпиталя святого Иоанна, который находится в районе Куинс. На кадрах, опубликованных местными жителями в социальных сетях, можно заметить черные клубы дыма, поднимающиеся над больницей.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали пожара. На месте работают экстренные службы города. Информация о пострадавших и погибших в результате инцидента пока не поступала.

В Петербурге на территории «Кронштадтского морского завода» ранее загорелось судно. Пламя охватило каюту на площади десяти квадратных метров, расположенную на минус первой палубе.