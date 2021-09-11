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Резкое похолодание ждет несколько регионов России с 15 сентября
Общество
Резкое похолодание ждет несколько регионов России с 15 сентября
pixabay.com

Москва, 11 сентября. Осенняя погода придет в регионы Центра и Северо-Запада России. Температура воздуха начнет опускаться уже с 15 сентября, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Москвичей с 15 сентября ждет облачная и дождливая погода, столбик термометра в регионе опустится на десять градусов. Днем воздух будет прогреваться до плюс девяти–14 градусов, ночью возможно похолодание до четырех градусов выше нуля.

Понижение температуры воздуха затронет Ленинградскую, Новгородскую, Ярославскую области, Коми и другие регионы севера европейской части России. В эти регионы, по словам Вильфанда, придет глубокая осень, передает ТАСС.

Низкие температуры воздуха будут наблюдаться в этих регионах как минимум до следующих выходных. В Петербурге в ближайшие три дня температура воздуха составит 17–19 градусов, ночью — до 11 градусов выше нуля.

Ближайшие выходные в Москве ожидается теплая погода. В субботу, 11 сентября, температура воздуха составит до 20 градусов, а в воскресенье поднимется еще выше.

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погода гидрометцентр вильфан
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