Медведев обыграл Оже-Альяссима и пробился в финал US Open

Нью-Йорк, 11 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев второй раз в своей карьере прошел в финал Открытого чемпионата США (US Open).

Соперником россиянина в 1/2 финала был канадец Феликс Оже-Альяссим. Медведеву удалось переиграть оппонента со счетом 6:4, 7:5, 6:2. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.

Российский спортсмен по ходу поединка оформил 12 эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Кроме того, на счету Медведева пять брейк-пойнтов из пяти. У его соперника четыре подачи навылет и лишь один реализованный брейк-пойнт из трех.

В финале Открытого чемпионата США Даниила Медведева ждет встреча с победителем пары Новак Джокович — Александр Зверев. В этом сезоне россиянин уже играл с сербом в решающем матче Открытого чемпионата Австралии, и уступил ему.

Даниил Медведев является активным пользователем Instagram. Ранее он опубликовал в соцсети мотивационный пост, призванный «двигаться вперед».