Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 01:13
01:08
Происшествия
Пациентов больницы в Нью-Йорке эвакуируют из-за крупного пожара
01:04
Общество
Резкое похолодание ждет несколько регионов России с 15 сентября
00:37
Спорт
Медведев обыграл Оже-Альяссима и пробился в финал US Open
00:02
Общество
Вассерман: «Криминалистическая история, или Исследования прошлого проверяются сегодня»
00:00
Шоу-бизнес
Леонтьев заинтриговал поклонников Долиной новым романом певицы
23:55
Весь мир
Армия ЦАР обезопасила территорию вокруг города Бриа
23:52
Весь мир
Премьер-министр ЦАР раздал поручения чиновникам по развитию страны
23:43
Весь мир
Армия ЦАР обнаружила иностранное вооружение и продовольственные талоны ООН в тайнике боевиков
23:42
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о недопонимании с четой Галкина и Пугачевой
23:35
Весь мир
«Грязные методы»: пресс-секретарь главы ЦАР опроверг вбросы о российских инструкторах
Все новости

Медведев обыграл Оже-Альяссима и пробился в финал US Open

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 00:44
Спорт
Медведев обыграл Оже-Альяссима и пробился в финал US Open
Global Look Press  /  Zou Zheng/Xinhua

Нью-Йорк, 11 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев второй раз в своей карьере прошел в финал Открытого чемпионата США (US Open).

Соперником россиянина в 1/2 финала был канадец Феликс Оже-Альяссим. Медведеву удалось переиграть оппонента со счетом 6:4, 7:5, 6:2. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.

Российский спортсмен по ходу поединка оформил 12 эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Кроме того, на счету Медведева пять брейк-пойнтов из пяти. У его соперника четыре подачи навылет и лишь один реализованный брейк-пойнт из трех.

В финале Открытого чемпионата США Даниила Медведева ждет встреча с победителем пары Новак Джокович — Александр Зверев. В этом сезоне россиянин уже играл с сербом в решающем матче Открытого чемпионата Австралии, и уступил ему.

Даниил Медведев является активным пользователем Instagram. Ранее он опубликовал в соцсети мотивационный пост, призванный «двигаться вперед».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Медведев обыграл Оже-Альяссима и пробился в финал US Open
медведев теннис финал us open оже-альяссим
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru