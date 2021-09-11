Леонтьев заинтриговал поклонников Долиной новым романом певицы

Москва, 11 сентября. Народная артистка России Лариса Долина состоит в отношениях с мужчиной. Такой намек сделал певец Валерий Леонтьев в соцсетях.

Он трогательно поздравил артистку с днем рождения, сопроводив текст публикации совместной фотографией с одного из концертов. Леонтьев заявил, что лучше Долиной никто не поет и пожелал ей «интересных мужчин». В этом контексте Леонтьев понадеялся, что его поздравление не прочтет возлюбленный джазовой исполнительницы.

«Дорогая Лора! Ты и вправду дорогая, дороже и лучше никто не поет! Поздравляю и желаю тебе желать! Желать интересных проектов, интересных путешествий, интересных мужчин (надеюсь, твой не прочтет), всего, что мы называем счастливым временем и, конечно, чтобы любые болячки боялись тебя! Люблю!» — написал Леонтьев.

Мэтр советской и российской эстрады Лев Лещенко ранее поздравил Ларису Долину с 66-летием. Он заверил, что только одна певица имеет «такой творческий музыкальный диапазон». Артист отметил, что его коллега все время остается в тренде и много общается с молодежью.