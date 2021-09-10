Армия ЦАР обезопасила территорию вокруг города Бриа

Банги, 10 сентября. Жители центральноафриканской деревни Колага вернулись к мирной жизни. Это стало возможным благодаря операциям правительственных войск (FACA) по зачистке страны от остатков боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).



После разгрома основных сил бандформирований CPC бойцы FACA приступили к поиску и ликвидации радикалов, попытавшихся сбежать от правосудия на окраины ЦАР. Преступники укрылись в джунглях и принялись терроризировать жителей удаленных провинций.



Успехи национальной армии стали результатом обучения вооруженных сил республики у российских инструкторов. Консультативная поддержка отечественных специалистов сделала из солдат FACA грозную боевую машину.



Лидер страны Фостен-Арканж Туадера поблагодарил Москву за то, что она своевременно откликнулась на зов помощи. Также он заявил, что центральноафриканская армия стала самым сильным военным формированием в регионе.



Ранее президент Туадера инициировал программу восстановления военных объектов на территории ЦАР.