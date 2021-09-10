Премьер-министр ЦАР повысил ответственность чиновников за развитие страны

Банги, 10 сентября. Премьер ЦАР Анри-Мари Дондра продолжает совершенствовать государственное управление. На этот раз он вручил министрам конверты c планом развития экономической и политической жизни страны.

Вручение конвертов происходило в здании кабмина. В ходе встреч с ответственными, глава правительства подробно объяснял суть поручений и рассказывал о необходимости четко следовать представленному плану. Он также напоминал каждому об ответственности, лежащей на плечах сотрудников его аппарата.

Анри-Мари Дондра выразил уверенность, что в реализации инициатив по модернизации социального сектора, профильные чиновники не будут отставать от графика работ и завершат все точно в срок, ведь на кону стоит благосостояние рядовых центральноафриканцев.

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«Нам нужно действовать с полной самоотдачей, поскольку на нас лежит ответственность за жизнь нации. Необходимо рационально использовать доверенный бюджет. Помните, вы являетесь главными инициаторами качественных изменений, поскольку именно на вас смотрят жители страны», — приводят слова премьера журналисты.

Необходимо отметить, что министры обязаны добиваться результатов в соответствии с видением развития государства президентом Фостен-Арканжем Туадера на ближайшие пять лет.

Ранее ФАН сообщал, что глава правительства принял генерального директора компании-вкладчика Кови Анданбуну, с которым договорился о создании «Почтового и инвестиционного банка».