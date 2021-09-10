Премьер-министр ЦАР повысил ответственность чиновников за развитие страны

Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 01:13
01:08
Происшествия
Пациентов больницы в Нью-Йорке эвакуируют из-за крупного пожара
01:04
Общество
Резкое похолодание ждет несколько регионов России с 15 сентября
00:37
Спорт
Медведев обыграл Оже-Альяссима и пробился в финал US Open
00:02
Общество
Вассерман: «Криминалистическая история, или Исследования прошлого проверяются сегодня»
00:00
Шоу-бизнес
Леонтьев заинтриговал поклонников Долиной новым романом певицы
23:55
Весь мир
Армия ЦАР обезопасила территорию вокруг города Бриа
23:52
Весь мир
Премьер-министр ЦАР раздал поручения чиновникам по развитию страны
23:43
Весь мир
Армия ЦАР обнаружила иностранное вооружение и продовольственные талоны ООН в тайнике боевиков
23:42
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о недопонимании с четой Галкина и Пугачевой
23:35
Весь мир
«Грязные методы»: пресс-секретарь главы ЦАР опроверг вбросы о российских инструкторах
Все новости

Премьер-министр ЦАР раздал поручения чиновникам по развитию страны

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 00:05
Весь мир
Премьер-министр ЦАР раздал поручения чиновникам по развитию страны
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 10 сентября. Премьер ЦАР Анри-Мари Дондра продолжает совершенствовать государственное управление. На этот раз он вручил министрам конверты c планом развития экономической и политической жизни страны.

Вручение конвертов происходило в здании кабмина. В ходе встреч с ответственными, глава правительства подробно объяснял суть поручений и рассказывал о необходимости четко следовать представленному плану. Он также напоминал каждому об ответственности, лежащей на плечах сотрудников его аппарата.

Анри-Мари Дондра выразил уверенность, что в реализации инициатив по модернизации социального сектора, профильные чиновники не будут отставать от графика работ и завершат все точно в срок, ведь на кону стоит благосостояние рядовых центральноафриканцев.

Премьер-министр ЦАР повысил ответственность чиновников за развитие страны
twitter.com  / @AU_Chergui

«Нам нужно действовать с полной самоотдачей, поскольку на нас лежит ответственность за жизнь нации. Необходимо рационально использовать доверенный бюджет. Помните, вы являетесь главными инициаторами качественных изменений, поскольку именно на вас смотрят жители страны», — приводят слова премьера журналисты.

Необходимо отметить, что министры обязаны добиваться результатов в соответствии с видением развития государства президентом Фостен-Арканжем Туадера на ближайшие пять лет.

Ранее ФАН сообщал, что глава правительства принял генерального директора компании-вкладчика Кови Анданбуну, с которым договорился о создании «Почтового и инвестиционного банка».

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Премьер-министр ЦАР раздал поручения чиновникам по развитию страны
африка премьер-министр цар дондра
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru