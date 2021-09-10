Волочкова рассказала о недопонимании с четой Галкина и Пугачевой

Москва, 10 сентября. Юморист Максим Галкин вступился за супругу Аллу Пугачеву, когда ту обидела балерина Анастасия Волочкова. Об этом рассказала танцовщица на Youtube-шоу «ДаДа — НетНет».

Она не уточнила, когда именно произошел инцидент. Он случился после того, как Волочкова приобрела новый телефон и перенесла в новый аппарат не все данные. Именно в этот период ей пыталась дозвониться Примадонна. Балерина не стала брать трубку, что стало ошибкой.

«Когда у Аллы Борисовны был юбилейный спектакль "P.S", мне с утра звонил какой-то номер, и я не отвечала. Тогда мне позвонил Максим со своего номера и сказал: "Ты что, зазвездилась? Тебе Пугачева звонит!" Я говорю: "Да ты что? Я просто номер ее забыла или потеряла"», — рассказала Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова стала участницей «туалетного» скандала. Звезду сфотографировали в тот момент, когда та справляла нужду на своем участке. После публикации снимков, на балерину обрушился шквал критики, но артистка нашла, как на нее ответить.