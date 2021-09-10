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Армия ЦАР обнаружила иностранное вооружение и продовольственные талоны ООН в тайнике боевиков
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Армия ЦАР обнаружила иностранное вооружение и продовольственные талоны ООН в тайнике боевиков
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 10 сентября. Бойцы правительственных войск Центральноафриканской Республики обнаружили склад боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) во время патрулирования участка между городами Бата и Бозум.

Военнослужащие нашли на объекте несколько автоматов и боеприпасы. Самой примечательной находкой стала крупная упаковка талонов Всемирной продовольственной программы номиналом в 2900 франков КФА.

Очевидцы предполагают, что купоны на продукты боевики получили от сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Миротворцев не первый раз уличают в пособничестве радикальным формированиям.

Сотрудники МИНУСКА не гнушаются вести торговлю с преступниками. Они меняют продовольствие и вооружение, в том числе запрещенные Совбезом ООН тяжелые пулеметы и разнообразную взрывчатку, на золото и алмазы.

Ранее бойцы FACA ликвидировали лагерь боевиков в провинции Муан-Сидо. На базе правительственные войска конфисковали большое количество вооружения иностранного производства, включая югославские ракетные комплексы класса «земля-воздух».

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