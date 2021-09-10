Армия ЦАР обнаружила иностранное вооружение и продовольственные талоны ООН в тайнике боевиков

Банги, 10 сентября. Бойцы правительственных войск Центральноафриканской Республики обнаружили склад боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) во время патрулирования участка между городами Бата и Бозум.

Les FACA au cours de la patrouille à Ouham-Pendé ont trouvé une cachette d'armes des rebelles entre les villes de Bata et Bozoum. pic.twitter.com/uN9RQOls5v — Serge Amadou (@serge_amadou) September 9, 2021

Военнослужащие нашли на объекте несколько автоматов и боеприпасы. Самой примечательной находкой стала крупная упаковка талонов Всемирной продовольственной программы номиналом в 2900 франков КФА.



Очевидцы предполагают, что купоны на продукты боевики получили от сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Миротворцев не первый раз уличают в пособничестве радикальным формированиям.



Сотрудники МИНУСКА не гнушаются вести торговлю с преступниками. Они меняют продовольствие и вооружение, в том числе запрещенные Совбезом ООН тяжелые пулеметы и разнообразную взрывчатку, на золото и алмазы.



Ранее бойцы FACA ликвидировали лагерь боевиков в провинции Муан-Сидо. На базе правительственные войска конфисковали большое количество вооружения иностранного производства, включая югославские ракетные комплексы класса «земля-воздух».