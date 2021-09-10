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Центральноафриканцы провели демонстрацию против миротворцев ООН в Бамбари

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 23:34
Весь мир
Центральноафриканцы провели демонстрацию против миротворцев ООН в Бамбари
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 10 сентября. Жители центральноафриканского города Бамбари устроили митинг против бесчинств сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА).

Недовольство населения ЦАР действиями миротворцев ООН привели к повсеместному проведению акций протеста. Люди скандируют «Stop MINUSCA!» и требуют, чтобы «голубые каски» ответили перед законом за совершенные преступления.

Отправленные в республику для поддержания мира и порядка сотрудники миссии продемонстрировали полную неэффективность в борьбе с боевиками. Миротворцы сами оказались в центре множества инцидентов, повлекших за собой гибель гражданского населения.

Смертельные аварии и сотрудничество с радикалами, казалось, стали пиком разгула миротворцев ООН, но за последний месяц они показали истинное отношение к центральноафриканцам. Достаточно взять случай с расстрелом мирной демонстрации в Бриа. «Голубые каски», испугавшиеся натиска возмущенной толпы, открыли огонь по участникам шествия, убили ребенка и ранили несколько человек.

После трагедии руководство миссии ООН пришло к отцу девочки и предложило ему подкуп. Кроме того, они попросили его записать видео, в котором мужчине следовало обвинить во всем российских инструкторов. Но он не пошел на низость, отказался от денег и рассказал СМИ о произошедшем инциденте.

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