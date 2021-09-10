«Грязные методы»: пресс-секретарь главы ЦАР опроверг вбросы о российских инструкторах

Банги, 10 сентября. Пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем провел в столице пресс-конференцию, на которой осудил французское издание Corbeau News за публикацию сфабрикованного материала, целью которого является дискредитация российских специалистов.

Ранее портал Corbeau News, заблокированный по решению правительства республики за распространение заведомо ложной информации и антиправительственную деятельность, выпустил очередной сфабрикованной материл против отечественных инструкторов.

«Это ложь, намеренно опубликована для того, чтобы смешать с грязью российских специалистов, которые проводят замечательную работу на местах и уже доказали свою эффективность. Кроме того, публикация недостоверных данных дискредитирует отношения России и Центральноафриканской Республики», — заявил во время выступления перед местными СМИ Мокпем.

По словам пресс-секретаря, некоторые ангажированные медиаресурсы продолжают спекулировать на теме присутствия россиян в ЦАР, пытаясь вызвать панику у населения и заставить его бояться союзников. Однако специалисты официально находятся в стране, куда их пригласили местные власти для обучения бойцов национальной армии (FACA). Их деятельность согласована резолюцией Совета Безопасности ООН.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

«Это также попытка создать психоз в Центральноафриканской Республике. В социальных сетях, есть отдельные недоброжелатели, связанные, кстати, с разведкой Франции, применяющие самые грязные методы по дискредитации имиджа русских в глазах нации. Хотя наши партнеры демонстрируют только обратное: помогают выбраться из кризиса и нивелировать угрозу со стороны боевиков. Администрация президента осуждает Corbeau News и издание Anadulou, подхватившее фейк», — продолжил чиновник.

Мокпем объяснил, что приписанные инструкторам преступления не могли остаться незамеченными в такой стране как ЦАР и ни одно местное СМИ, кроме указанных порталов, не сообщило об этом.

«В Банги уже привыкли к вбросам Corbeau News и давно заблокировали этот недостоверный ресурс. Поэтому просочившимся в наше информационное пространство лживым сообщениям не разрушить добрые отношения между Центральноафриканской Республикой и Россией. А помимо этого еще и с Руандой, Анголой и многими другими», — заключил пресс-секретарь президента.

Необходимость Франции в очернении образа российских инструкторов связана с тем, что Париж утратил доверие местного населения и лишился влияния не только в ЦАР, но и в других государствах континента. Жители Африки устали от потребительского отношения со стороны бывшей метрополии.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее на очередной вброс связанного с Пятой республикой издания отреагировал глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. Он заявил, что сотрудники ангажированного СМИ не понимают, что происходит на центральноафриканской земле, поскольку работают из Франции.