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Байден увеличил штраф за отказ соблюдать масочный режим в США
Общество
Байден увеличил штраф за отказ соблюдать масочный режим в США
flickr.com  /  @Eneas De Troya

Вашингтон, 10 сентября. Президент США Джо Байден объявил об ужесточении санкций за отказ надевать маску. Теперь нарушителям может грозить штраф до 3 тысяч долларов.

Байден подписал постановление о повышении штрафов. Документ вступил в силу 10 сентября. Теперь сумма денежного наказания за отказ носить маску в аэропортах, на вокзалах и в общественном транспорте увеличилась в два раза. На первый раз с американца спишут до 500 долларов, а за повторные нарушения – до 3000 долларов.

«Мы терпеливы, но наше терпение на исходе, и ваш отказ дорого нам всем обошелся», — заявил президент Соединенных Штатов.

Президент США Джо Байден заставит в обязательном порядке прививаться сотрудников организаций, штат которых превышает 100 человек. Контролировать исполнение приказа будут руководители. Те, кто отказывается вакцинироваться, будут регулярно сдавать ПЦР-тесты.

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