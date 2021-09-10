Крупнейший центр вакцинации в Чехии закрылся из-за низкого спроса

Прага, 10 сентября. Число желающих получить прививку от COVID-19 значительно сократилось в Чехии за последнюю неделю. Из-за этого в Праге решили закрыть Национальный центр вакцинации.

Крупнейший в стране центр вакцинации располагался в здании конгресс-центра O2-universum, построенного в 2019 году. Он проработал с 3 мая по 10 сентября. Чешский премьер-министр Андрей Бабиш поблагодарил сотрудников центра за их работу, отметив, что ежедневно там прививались до семи тысяч человек.

«Этот центр вакцинации, как думаю, был лучшим в мире. Он работал прекрасно. Здесь ежедневно получали прививки семь тысяч человек. Его мощность могла достичь 14 тысяч привитых в день, но этот этап завершился», — отметил Бабиш.

Прививать от коронавируса в Чехии продолжат поликлиники и больницы. Сейчас, по словам премьер-министра, в стране вакцинировано почти 67 процентов населения.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова ранее назвала число привитых от коронавируса соотечественников. Полный этап вакцинации от COVID-19 в стране прошли 39,8 млн человек.