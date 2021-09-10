Израильская армия предупредила о возможных ударах со стороны сектора Газа

Тель-Авив, 10 сентября. Воздушная тревога сработала в южной части Израиля на границе с Газой. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)

Военнослужащие предупредили о возможных обстрелах с территории сектора Газа. Всем жителям близлежащих населенных пунктов посоветовали укрыться в бомбоубежище. Система израильской ПВО «Железный купол» приведена в полную боеготовность.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в региональном совете Эшколь», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Обстановка на границе между Палестиной и Израилем продолжает накаляться. Недавно ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на атаку шарами с зажигательной смесью.