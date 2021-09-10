Читатели Fox News посоветовали Зеленскому забыть о помощи Байдена

Вашингтон, 10 сентября. Американцы раскритиковали президента США Джо Байдена и призвали Киев не надеяться на помощь Вашингтона после слов президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией.

Украинский лидер, выступая на недавнем форуме, отметил вероятность возникновения вооруженного конфликта с Москвой. Вместе с тем он обвинил Россию в разжигании ненависти между народами двух стран.

Читатели телеканала Fox News напомнили Зеленскому о ряде сомнительных решений главы Белого дома. Они посоветовали ему не быть столь уверенными в помощи из США, несмотря на слова Байдена.

«Господин Зеленский, что бы ни говорил вам Байден, не верьте ему. Особенно когда он говорит, что поддержит вас. Не поворачивайтесь к нему спиной, он всадит вам туда нож!» — написал один из пользователей.

«Я искренне надеюсь, что он не рассчитывает на поддержку президента Байдена в этом конфликте. Поскольку Байден готов бросить американских граждан и союзников на произвол судьбы на вражеской территории», — заявил другой читатель, напомнив про недавние события в Афганистане.

В обществе бытует мнение, что президент США и вовсе не способен исполнять свои обязанности в силу преклонного возраста. Политолог Джозеф Сиракуза предположил, что Байден может попросту не дожить до конца президентского срока.