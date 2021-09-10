Глава Верховной рады Разумков повторно заболел COVID-19

Киев, 10 сентября. Тест на коронавирус, сданный главой Рады Дмитрием Разумковым, показал положительный результат. Заболевание у спикера протекает бессимптомно.

Разумков не первый раз заражается коронавирусом, в ноябре прошлого года у него уже диагностировали COVID-19. В конце того же месяца он заявил, что выздоровел, а в августе 2021 года отказался проходить вакцинацию. Свое решение он объяснил наличием антител.

В субботу спикер планировал посетить саммит «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве, в связи с чем и сдал тест. После получения положительного результата он не сможет находиться на мероприятии.

«К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, ведь для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коронавирус. Он оказался положительным», — написал он на своей странице в Facebook.

Положительный результат теста на коронавирус ранее получил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Он рассказал о своем самочувствии и симптомах, которые у него наблюдаются.