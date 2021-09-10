Пушков ответил США на новую критику достроенного «Северного потока — 2»

Москва, 10 сентября. США не имеют никакого отношения к «Северному потоку — 2», а значит не могут оценивать его целесообразность. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Он прокомментировал очередное заявление Госдепартамента, который намерен продолжать противодействовать проекту, так как в США «СП-2» считают «плохой сделкой». Российский сенатор уверен, что уж точно не Вашингтону делать подобные выводы.

«Думаю, после бегства из Афганистана Вашингтону стоило бы понять, что не всюду надо вмешиваться и не все надо пытаться подмять под себя. "Эти переустройства мира завершены", — заявил президент Байден. Было бы разумно, если бы США чаще следовали этой формуле, а не скатывались обратно к попыткам играть роль гегемона в далеких странах и в вопросах, которые напрямую их не затрагивают», — написал Пушков.

Он напомнил историю, которая связана с покупкой российских ЗРС С-400 Турцией. США пытались помешать этой сделке, однако их старания не увенчались успехом, Анкара все равно приобрела у Москвы боевые системы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее призвала иностранные государства препятствовать работе «СП-2». Она заявила, что уже скоро европейские страны «смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту».