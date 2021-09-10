Госдеп раскритиковал «СП-2» после завершения строительства трубопровода

Вашингтон, 10 сентября. Достроенный российский газопровод «Северный поток — 2» является плохой сделкой. Об этом снова заявили в Госдепартаменте США.

Представители американского государства продолжают критиковать проект даже после его завершения. США все еще намерены противодействовать «СП-2».

«Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России», — объявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

Председатель правления энергетического холдинга «Газпром» Алексей Миллер 10 сентября объявил о завершении строительства «Северного потока — 2», который возводился с 2018 года. За это время Россия столкнулась с большим количеством препятствий, которые устраивали другие страны, в частности США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оценил сроки запуска трубопровода. Его эксплуатация начнется, как только будут урегулированы все оставшиеся формальности.