Познер высказался о важности семьи для современного человека

Москва, 10 сентября. Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что институт семьи в будущем сохранится.

Поклонник спросил у Познера, имеет ли семья ценность в современном обществе. Журналист, который был трижды женат, с уверенностью ответил, что семья играет большую роль в жизни человека.

«Понимаете, количество разводов не говорит о том, что семья обесценивается», — написал он на сайте «Познер онлайн».

По его мнению, нельзя заставлять людей быть вместе, если они больше не любят друг друга. Но само создание семьи является естественным процессом, на него влияет «и биология, и психология», а также воспитание. Семья обязательно сохранится как единица существования человека, подчеркнул он.

Владимир Познер с 2008 года женат на продюсере Надежде Соловьевой. Она является основателем концертной компании Sav Entertainment.

Ранее журналист оценил выступление сборной России на Олимпийских играх в Токио. Познера не впечатлила 71 медаль российских спортсменов, он назвал такой результат удовлетворительным.