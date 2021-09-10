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Происшествия
Петербургские пожарные выехали на срочный вызов в Приморском районе
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Петербургские пожарные выехали на срочный вызов в Приморском районе
Происшествия
Петербургские пожарные выехали на срочный вызов в Приморском районе
Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Санкт-Петербург, 10 сентября. Сообщение о пожаре в Приморском районе Петербурга поступило 10 сентября в 20:34 по московскому времени. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

Приехавшие на место происшествия спасатели выяснили, что по адресу Плесецкая улица, дом 20, корпус 1 происходило открытое горение в однокомнатной квартире. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Пламя было потушено до приезда сотрудников МЧС. Сведения о пострадавших отсутствуют.

Несколькими часами ранее на пульт экстренной службы пришло сообщение о возгорании в Красносельском районе Петербурга. Горела обстановка в ангаре на площади 100 квадратных метров. Пожару была присвоена вторая категория опасности.

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пожар мчс приморский район
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