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«Актуальные новости» стали новым партнером Медиагруппы «Патриот»
Общество
«Актуальные новости» стали новым партнером Медиагруппы «Патриот»
Prt Scr youtube.com  /  Медиагруппа Патриот

, 10 сентября. Глава «Патриота» Николай Столярчук представил читателям нового партнера, которым стала редакция «Актуальные новости».

Интернет-издание «Актуальные новости» и Медиагруппа «Патриот» будут оказывать совместную информационную поддержку значимым событиям России, а также обмениваться контентом на своих площадках. Николай Столярчук выразил надежду, что сотрудничество будет долгосрочным.

«Мы следим за новостной картиной дня разных направлений и оперативно передаем информацию своим читателям», — цитирует Медиагруппа «Патриот» на официальном сайте заявление главного редактора «Актуальных новостей» Дмитрия Куршакова.

По словам Куршакова, его команда регулярно получает и публикует на сайте мнения компетентных экспертов по вопросам разных сфер общества. Журналисты освещают все темы с разных сторон и не навязывают читателям никакую точку зрения.

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