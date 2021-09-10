«Актуальные новости» стали новым партнером Медиагруппы «Патриот»

, 10 сентября. Глава «Патриота» Николай Столярчук представил читателям нового партнера, которым стала редакция «Актуальные новости».

Интернет-издание «Актуальные новости» и Медиагруппа «Патриот» будут оказывать совместную информационную поддержку значимым событиям России, а также обмениваться контентом на своих площадках. Николай Столярчук выразил надежду, что сотрудничество будет долгосрочным.

«Мы следим за новостной картиной дня разных направлений и оперативно передаем информацию своим читателям», — цитирует Медиагруппа «Патриот» на официальном сайте заявление главного редактора «Актуальных новостей» Дмитрия Куршакова.

По словам Куршакова, его команда регулярно получает и публикует на сайте мнения компетентных экспертов по вопросам разных сфер общества. Журналисты освещают все темы с разных сторон и не навязывают читателям никакую точку зрения.