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Соседка Моисеева заявила, что за артистом ухаживает сиделка
Шоу-бизнес
Соседка Моисеева заявила, что за артистом ухаживает сиделка
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 10 сентября. Заслуженный артист России Борис Моисеев после двух инсультов ходит только по квартире, за ним ухаживает сиделка, рассказала соседка Наталья Закашанская.

Окна в московской квартире певца постоянно зашторены. Но 67-летний Моисеев не по своей воле стал затворником, просто сейчас он пытается восстановиться после тяжелой болезни.

«У него есть няня, которая за ним ухаживает. И все», — поделилась соседка с kp.ru.

Хороший знакомый артиста Артур Гаспарян не скрывает, что у Моисеева серьезные проблемы со здоровьем. После удара он мало говорит, но мыслит здраво. Сейчас главными женщинами в жизни певца являются Алла Пугачева и Нелли Кобзон, с ними он поддерживает связь.

Лекарства и продукты исполнителю привозит его экс-директор Сергей Горох. С ним за долгие годы работы у Моисеева сложились близкие отношения. Врачи не могут гарантировать певцу полное выздоровление, но он не теряет надежду.

Ранее Сергей Горох рассказал о переживаниях Моисеева о своей внешности. У исполнителя хита «Голубая луна» из-за паралича не работают некоторые мышцы, поэтому ему тяжело общаться с окружающими.

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здоровье моисеев артист
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