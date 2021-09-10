Соседка Моисеева заявила, что за артистом ухаживает сиделка

Москва, 10 сентября. Заслуженный артист России Борис Моисеев после двух инсультов ходит только по квартире, за ним ухаживает сиделка, рассказала соседка Наталья Закашанская.

Окна в московской квартире певца постоянно зашторены. Но 67-летний Моисеев не по своей воле стал затворником, просто сейчас он пытается восстановиться после тяжелой болезни.

«У него есть няня, которая за ним ухаживает. И все», — поделилась соседка с kp.ru.

Хороший знакомый артиста Артур Гаспарян не скрывает, что у Моисеева серьезные проблемы со здоровьем. После удара он мало говорит, но мыслит здраво. Сейчас главными женщинами в жизни певца являются Алла Пугачева и Нелли Кобзон, с ними он поддерживает связь.

Лекарства и продукты исполнителю привозит его экс-директор Сергей Горох. С ним за долгие годы работы у Моисеева сложились близкие отношения. Врачи не могут гарантировать певцу полное выздоровление, но он не теряет надежду.

Ранее Сергей Горох рассказал о переживаниях Моисеева о своей внешности. У исполнителя хита «Голубая луна» из-за паралича не работают некоторые мышцы, поэтому ему тяжело общаться с окружающими.