Российские запасы сырой нефти сократились на треть с 2010 года

Москва, 10 сентября. Министерство природных ресурсов и экологии РФ подсчитало сокращение нефтяных запасов страны.

Запасы сырой нефти снизились на треть за последние десять лет, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минприроды по результатам 2020 года. Ведомство подготовило доклад о состоянии окружающей среды, в котором были указаны данные об имеющихся природных ресурсах.

По сведениям министерства, в 2010 году Россия имела около 28,2 миллиарда тонн сырой нефти, а в 2020 году показатель упал до 19,1 миллиарда тонн. Ведомство обратило внимание также и на голубое топливо — за тот же период времени резервы газа сократились с 70 триллионов кубометров до 49,2 триллиона, что означает падение на 27%. Запасы угля в стране остались на том же уровне, что и в 2010 году.

В России продолжают открываться нефтяные и газовые проекты. Планами реализации поделились, например, в «Центргеко Холдинге». ФАН сообщал, что компания намеревается запустить геологические работы и разведочные мероприятия в Ставропольском крае.