Рэдклифф объяснил, почему ему нравится пятая часть фильма о Гарри Поттере

Лондон, 10 сентября. Британский актер Дэниэл Рэдклифф назвал фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса» своей любимой частью франшизы. Он объяснил, чем ему запомнилась работа над этой картиной.

Звезду охватила ностальгия по временам съемок лент о Гарри Поттере. Он честно признался, что ему нравится пятая часть, от которой фанаты не пребывают в бешеном восторге.

«Тогда я много работал с Гари Олдманом. И в тот момент я был немного старше, так что смог посмотреть на все под другим углом и по полной насладиться проведенным временем», — признался Рэдклифф в интервью Wired.

Пару месяцев назад поклонники Поттерианы были заинтригованы информацией о перезапуске картин о жизни учеников Хогвартса. Звезда «Чудотворцев» признался, что хотел бы принять участие в новой ленте о Поттере. Но пока официальной информации о будущем фильмов нет.