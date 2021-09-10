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Власти ОАЭ сообщили о запуске второго энергоблока на АЭС «Барака»
Весь мир
Власти ОАЭ сообщили о запуске второго энергоблока на АЭС «Барака»
Prt Scr youtube.com  /  NucNet: The Independent Nuclear News Agency

Абу-Даби, 10 сентября. Руководство Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о запуске второго энергоблока атомной электростанции «Барака».

Первый реактор был введен в эксплуатацию 1 августа 2020 года, а весной 2021 года перешел на нормальный режим работы. По проекту планируется строительство еще двух блоков, при задействовании которых расчетная мощность должна достичь около 5 600 мегаватт (МВт) энергии. Ожидается, что этого будет достаточно для покрытия 25% потребностей населения при пиковых нагрузках на электросети.

С постройкой «Барака» ОАЭ стали первым в арабском мире оператором АЭС. Власти страны с самого начала указывали на мирный характер ядерной программы, а также предоставили доступ на объект для сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Тем не менее, руководство Катара выступило с критикой проекта, назвав его угрозой Ближневосточному региону.

После запуска первого реактора наследный принц Мухаммад бин Заид Аль Нахайян написал в своем Twitter, что это событие стало «исторической вехой для ОАЭ», значительно повысив устойчивость энергетического сектора Эмиратов.

Несмотря на активное развитие технологий по использованию альтернативных источников энергии Абу-Даби по-прежнему находится в сильной зависимости от нефти и газа для обеспечения своих потребностей в электричестве. По этой причине строительство АЭС не только частично решит вопрос с замещением углеводородов в энергетической сфере, но и снизит количество выбросов парниковых газов в атмосферу. Этого требуют, в частности, условия Парижского соглашения по климату, которое Эмираты первыми из всех стран региона подписали в 2015 году.

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оаэ аэс
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