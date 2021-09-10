Власти ОАЭ сообщили о запуске второго энергоблока на АЭС «Барака»

Абу-Даби, 10 сентября. Руководство Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о запуске второго энергоблока атомной электростанции «Барака».

Первый реактор был введен в эксплуатацию 1 августа 2020 года, а весной 2021 года перешел на нормальный режим работы. По проекту планируется строительство еще двух блоков, при задействовании которых расчетная мощность должна достичь около 5 600 мегаватт (МВт) энергии. Ожидается, что этого будет достаточно для покрытия 25% потребностей населения при пиковых нагрузках на электросети.

Second reactor launched at UAE nuclear power plant https://t.co/0MapSDvhR9 — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) September 10, 2021

С постройкой «Барака» ОАЭ стали первым в арабском мире оператором АЭС. Власти страны с самого начала указывали на мирный характер ядерной программы, а также предоставили доступ на объект для сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Тем не менее, руководство Катара выступило с критикой проекта, назвав его угрозой Ближневосточному региону.

После запуска первого реактора наследный принц Мухаммад бин Заид Аль Нахайян написал в своем Twitter, что это событие стало «исторической вехой для ОАЭ», значительно повысив устойчивость энергетического сектора Эмиратов.

.@HHShkMohd: Today, the UAE entered a landmark phase. The effort of 10 years, 2,000 engineers, Emirati youth and 80 int'l partners. The first megawatt from the first Arab nuclear plant has entered the national power grid. Congratulations to the #UAE and to @MohamedBinZayed. pic.twitter.com/dB2i5VxmWA — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 6, 2021

Несмотря на активное развитие технологий по использованию альтернативных источников энергии Абу-Даби по-прежнему находится в сильной зависимости от нефти и газа для обеспечения своих потребностей в электричестве. По этой причине строительство АЭС не только частично решит вопрос с замещением углеводородов в энергетической сфере, но и снизит количество выбросов парниковых газов в атмосферу. Этого требуют, в частности, условия Парижского соглашения по климату, которое Эмираты первыми из всех стран региона подписали в 2015 году.