Арбуз может быть вреден для людей с диабетом и аллергией

Москва, 10 сентября. Переедание вкусными и полезными арбузами может нанести вред здоровью некоторых людей, предупредил руководитель медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович.

Отличительной особенностью этой ягоды можно считать ее низкую калорийность. В то же время сочная мякоть богата витаминами А, В1,В6,В9 и С. По словам Савановича, арбуз не хуже апельсинов способен укрепить иммунную систему.

«Кроме того, в наш список арбузных полезностей входит очень нужный витамин Е – антиоксидант, который предотвращает старение и снижает остроту воспалительных процессов», — объяснил медик в комментарии «Общественной службе новостей».

Большое содержание сахара в этой ягоде может навредить пациентам с сахарным диабетом, предупредил собеседник издания. По его словам, употребление арбуза также следует ограничить людям с аллергиями.

Принесенные из магазина ягоды и фрукты обязательно нужно мыть с мылом, рассказала диетолог Антонина Стародубова. Микробы с поверхности дыни или арбуза могут попасть на мякоть при разрезании, объяснила она.