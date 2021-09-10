Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 22:12
21:58
Общество
Глава Верховной рады Разумков повторно заболел COVID-19
21:58
Политика
Пушков ответил США на новую критику достроенного «Северного потока — 2»
21:51
Происшествия
Два человека погибли из-за смерча на итальянском острове Пантеллерия
21:46
Общество
Вице-премьер Голикова: полную вакцинацию прошли порядка 40 млн россиян
21:40
Политика
Госдеп раскритиковал «СП-2» после завершения строительства трубопровода
21:34
Общество
Сексолог Гринева раскрыла секрет, как сохранить отношения здоровыми и страстными
21:33
Весь мир
Больше никакой Франции: как молодой гвинейский военный бросил вызов бывшей метрополии
21:25
Общество
Познер высказался о важности семьи для современного человека
21:25
Весь мир
Битва за кресло в ООН: кому выгодно покушение на постпреда Мьянмы
21:24
Происшествия
Петербургские пожарные выехали на срочный вызов в Приморском районе
Все новости

Арбуз может быть вреден для людей с диабетом и аллергией

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 20:59
Общество
Арбуз может быть вреден для людей с диабетом и аллергией
pixabay.com  /  Alexas_Fotos

Москва, 10 сентября. Переедание вкусными и полезными арбузами может нанести вред здоровью некоторых людей, предупредил руководитель медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович.

Отличительной особенностью этой ягоды можно считать ее низкую калорийность. В то же время сочная мякоть богата витаминами А, В1,В6,В9 и С. По словам Савановича, арбуз не хуже апельсинов способен укрепить иммунную систему.

«Кроме того, в наш список арбузных полезностей входит очень нужный витамин Е – антиоксидант, который предотвращает старение и снижает остроту воспалительных процессов», — объяснил медик в комментарии «Общественной службе новостей».

Большое содержание сахара в этой ягоде может навредить пациентам с сахарным диабетом, предупредил собеседник издания. По его словам, употребление арбуза также следует ограничить людям с аллергиями.

Принесенные из магазина ягоды и фрукты обязательно нужно мыть с мылом, рассказала диетолог Антонина Стародубова. Микробы с поверхности дыни или арбуза могут попасть на мякоть при разрезании, объяснила она.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Арбуз может быть вреден для людей с диабетом и аллергией
переедание арбуз дыня
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru