Интеграция с Белоруссией не приведет к росту налогов для российского бизнеса

Москва, 10 сентября. Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что налоговая нагрузка после интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства останется прежней.

В то же время, по его словам, станет меньше возможностей для ухода от уплаты налогов. Договор о реализации 28 программ в Кремле в рамках интеграции ранее заключили президенты двух стран — Владимир Путин и Александр Лукашенко.

«Налоговая нагрузка не изменится, но это значит, что возможности отдельных субъектов пользоваться в разной интерпретации законодательством в том, что сведения, которые существуют в одной стране, недоступны в другой стране, существенно снизятся», — цитирует Решетникова «Коммерсантъ».

Министр считает, что в результате вырастут объемы поступлений в бюджеты и уйдет недобросовестная конкуренция, которая все еще возможна за счет разных интерпретаций.

Кроме того, Решетников обрисовал перспективы сотрудничества между Россией и Германией в развивающейся сфере водородной энергетики.