Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 22:11
21:58
Общество
Глава Верховной рады Разумков повторно заболел COVID-19
21:58
Политика
Пушков ответил США на новую критику достроенного «Северного потока — 2»
21:51
Происшествия
Два человека погибли из-за смерча на итальянском острове Пантеллерия
21:46
Общество
Вице-премьер Голикова: полную вакцинацию прошли порядка 40 млн россиян
21:40
Политика
Госдеп раскритиковал «СП-2» после завершения строительства трубопровода
21:34
Общество
Сексолог Гринева раскрыла секрет, как сохранить отношения здоровыми и страстными
21:33
Весь мир
Больше никакой Франции: как молодой гвинейский военный бросил вызов бывшей метрополии
21:25
Общество
Познер высказался о важности семьи для современного человека
21:25
Весь мир
Битва за кресло в ООН: кому выгодно покушение на постпреда Мьянмы
21:24
Происшествия
Петербургские пожарные выехали на срочный вызов в Приморском районе
Все новости

ФИФА и АПЛ обсуждают отмену запрета на участие в матчах латиноамериканских игроков
Спорт
ФИФА и АПЛ обсуждают отмену запрета на участие в матчах латиноамериканских игроков
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Лондон, 10 сентября. Запрет на использование латиноамериканских футболистов в ближайших матчах чемпионата Англии может быть снят.

Клубы АПЛ начали переговоры с представителями Международной федерации футбола (ФИФА) об участии игроков в поединках ближайшего тура. Об этом проинформировали журналисты The Telegraph. Не исключено, что в ближайшее время наложенные ФИФА на 11 футболистов клубов АПЛ санкции отменят.

Запрет на участие игроков в официальных матчах был инициирован по просьбе национальных федераций футбола Бразилии, Парагвая, Мексики и Чили. Они пожаловались в ФИФА, что клубы отказались отпускать футболистов на матчи квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке.

Ранее петербургский «Зенит» попросил ФИФА и УЕФА разъяснить ситуацию с санкциями против Малкома и Клаудиньо. Бразильский игроки не смогут принять участие в матчах с «Ахматом» и «Челси».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / ФИФА и АПЛ обсуждают отмену запрета на участие в матчах латиноамериканских игроков
футбол фифа апл южная америка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru