ФИФА и АПЛ обсуждают отмену запрета на участие в матчах латиноамериканских игроков

Лондон, 10 сентября. Запрет на использование латиноамериканских футболистов в ближайших матчах чемпионата Англии может быть снят.

Клубы АПЛ начали переговоры с представителями Международной федерации футбола (ФИФА) об участии игроков в поединках ближайшего тура. Об этом проинформировали журналисты The Telegraph. Не исключено, что в ближайшее время наложенные ФИФА на 11 футболистов клубов АПЛ санкции отменят.

Запрет на участие игроков в официальных матчах был инициирован по просьбе национальных федераций футбола Бразилии, Парагвая, Мексики и Чили. Они пожаловались в ФИФА, что клубы отказались отпускать футболистов на матчи квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке.

Ранее петербургский «Зенит» попросил ФИФА и УЕФА разъяснить ситуацию с санкциями против Малкома и Клаудиньо. Бразильский игроки не смогут принять участие в матчах с «Ахматом» и «Челси».