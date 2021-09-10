Приехавший в родной город Моргенштерн не захотел увидеться с братом

Москва, 10 сентября. Брат популярного рэпера Моргенштерна Ролан Валеев рассказал о проблемах в общении с известным родственником. Молодой человек вспомнил тщетные попытки наладить контакт с братом.

У парней разные матери, но общий отец. В детстве мальчики общались, но в какой-то момент будущая звезда прекратила контактировать с братом. Пару лет назад Валеев написал брату с предложением возобновить общение, и Моргенштерн согласился.

«Мы обменялись телефонами, но дальше этого не пошло. Около года назад он был в Уфе (родной город музыканта. — Прим. ФАН), и я предложил встретиться, потусить вместе, но Алишер не захотел», — сказал брат Моргенштерна в интервью kp.ru.

После отказа встретиться звезда сцены передал привет брату и намекнул, что хочет увидеться. Но пока, по словам Ролана, родственник не вышел на связь.

«Я не так уж сильно из-за этой ситуации переживаю. Я хочу общаться с братом, да. Но я живу своей жизнью и ни на что не жалуюсь», — добавил Валеев.

Моргенштерн получил широкую известность около четырех лет назад. Он прославился не только за счет своего творчества, но и скандальных выходок. Рэпер недавно получил штраф за пропаганду наркотиков.