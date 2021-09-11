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Вассерман рассказал, кто и почему может устроить теракт в США в 20-ю годовщину 9/11
Общество
Вассерман рассказал, кто и почему может устроить теракт в США в 20-ю годовщину 9/11
wikipedia.org  /  NIST SIPA

Участники движения Black Lives Matter (BLM) могут устроить теракт в США по случаю 20-й годовщины трагедии 11 сентября 2001 года. Таким мнением поделился в беседе с ФАН публицист, журналист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт оценил новость о том, что президент США Джо Байден продлил режим ЧП в США еще на год.

«Скорее всего, какие-то попытки новых терактов будут. В конце концов, теракт позволяет разрекламировать себя со сравнительно небольшими затратами. Полагаю, что американские спецслужбы чего-то подобного ожидают, но также подозреваю, что желающих прорекламировать себя таким образом будет столько, что службы кого-нибудь не заметят», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также отметил, что рассчитывать на бдительность спецслужб уже не приходится.

«Насколько я могу судить, после 2001 года американская контрразведка на некоторое время резко усилила свою активность и даже сумела выявить несколько потенциальных преступлений, но потом она переключилась на выявление нежелательных видов политической активности среди главной составляющей американского общества, а именно — белых англосаксонских протестантов. Боюсь, что сейчас она всерьез не будет думать о терактах и, как часто бывает, схалтурит», — пояснил собеседник ФАН.

Вассерман рассказал, кто и почему может устроить теракт в США в 20-ю годовщину 9/11
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Киселев

В завершение он предположил, кто может нанести удар в столь символичный для Америки день.

«Думаю, что талибам ( сторонники «Талибана»1 — запрещенной в России террористической организации. — Прим. ФАН) сейчас не до того. У них других проблем хватает. Исламское государство1 (запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ФАН) — да, эти могут, чтобы показать, что они еще живы. ˂…˃ Также полагаю, что могут устроить члены движения BLM. Они, мягко говоря, в полном восторге от деятельности террористов. Не исключаю, что там найдется кто-то, желающий показать, что BLM умеет не только грабить, но и убивать», — подытожил телеведущий.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН рассказал, какие факты о теракте 11 сентября 2001 года могут рассекретить в США. По его словам, это могут быть какие-то несущественные биографические данные членов группы террористов, совершивших ту атаку.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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теракт 11 сентября вассерман
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