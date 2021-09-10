Россия перестала нуждаться в лососе импортного производства

Санкт-Петербург, 10 сентября. Объемы отечественного производства лосося позволяют полностью обеспечить потребности страны, поэтому Россия отказалась от импорта этой красной рыбы.

До 2014 года, когда РФ ввела продовольственное эмбарго, она покупала более 120 тысяч тонн лосося у Норвегии. Теперь же налажено собственное производство, которое за последние десять лет выросло вдвое, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Ведомство прогнозирует, что в текущем году на внутренний рынок поступит до 329 тысяч тонн лосося. Если в 2020-м в этой сфере отмечался 14-процентный рост, то уже за первую половину 2021-го объемы увеличились на 20%, приводит «Российская газета» слова Шестакова, выступившего на IV международном рыбопромышленном форуме.

Форум социальных инноваций регионов ранее стартовал в Москве. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поучаствовал в мероприятии и рассказал о медицинских новшествах на Ямале.