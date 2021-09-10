Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 22:11
21:58
Общество
Глава Верховной рады Разумков повторно заболел COVID-19
21:58
Политика
Пушков ответил США на новую критику достроенного «Северного потока — 2»
21:51
Происшествия
Два человека погибли из-за смерча на итальянском острове Пантеллерия
21:46
Общество
Вице-премьер Голикова: полную вакцинацию прошли порядка 40 млн россиян
21:40
Политика
Госдеп раскритиковал «СП-2» после завершения строительства трубопровода
21:34
Общество
Сексолог Гринева раскрыла секрет, как сохранить отношения здоровыми и страстными
21:33
Весь мир
Больше никакой Франции: как молодой гвинейский военный бросил вызов бывшей метрополии
21:25
Общество
Познер высказался о важности семьи для современного человека
21:25
Весь мир
Битва за кресло в ООН: кому выгодно покушение на постпреда Мьянмы
21:24
Происшествия
Петербургские пожарные выехали на срочный вызов в Приморском районе
Все новости

Новый фильм Кристофера Нолана расскажет о создании атомной бомбы
Общество
Новый фильм Кристофера Нолана расскажет о создании атомной бомбы
wikipedia.org  /  Richard Goldschmidt / CC BY 3.0

Лос-Анджелес, 10 сентября. Оскароносный режиссер Кристофер Нолан задумал биографический фильм об американском физике Роберте Оппенгеймере и его главном детище — атомной бомбе.

Пока неясно, на базе какой студии будет снят проект. Последние работы Нолана курировала компания Warner Bros., однако между режиссером и руководством студии возникло серьезное недопонимание после внедрения так называемых гибридных релизов. Warner Bros. на фоне пандемии коронавируса ввела одновременные премьеры лент в кинотеатрах и на онлайн-платформе HBO Max.

Как сообщает Deadline со ссылкой на инсайдера, несколько студий уже начали охоту за новым проектом Кристофера Нолана. Представители кинокомпаний ведут активные переговоры с постановщиком о возможном сотрудничестве. Заинтересован ли Warner Bros. в будущем фильме Нолана, непонятно.

Подробностей о сюжете проекта немного. По информации Deadline, режиссер хочет пригласить на главную роль ирландского актера Киллиана Мерфи. Звезда «Острых козырьков» уже работал с Ноланом — снимался в «Темном рыцаре», «Начале» и «Дюнкерке». К теме Второй мировой войны американский постановщик обращается не в первый раз. Так, в сюжет «Дюнкерка» легли реальные события — эвакуация английских, французских и бельгийских солдат после Дюнкеркской битвы в 1940 году.

Ранее глава кинонаправления сервиса Netflix Скотт Стубер заявил, что платформа не оставляет надежд на сотрудничество с Кристофером Ноланом. Netflix пытается заманить к себе режиссера, воспользовавшись его конфликтом с Warner Bros.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новый фильм Кристофера Нолана расскажет о создании атомной бомбы
кино фильмы голливуд нолан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru