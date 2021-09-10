Новый фильм Кристофера Нолана расскажет о создании атомной бомбы

Лос-Анджелес, 10 сентября. Оскароносный режиссер Кристофер Нолан задумал биографический фильм об американском физике Роберте Оппенгеймере и его главном детище — атомной бомбе.

Пока неясно, на базе какой студии будет снят проект. Последние работы Нолана курировала компания Warner Bros., однако между режиссером и руководством студии возникло серьезное недопонимание после внедрения так называемых гибридных релизов. Warner Bros. на фоне пандемии коронавируса ввела одновременные премьеры лент в кинотеатрах и на онлайн-платформе HBO Max.

Как сообщает Deadline со ссылкой на инсайдера, несколько студий уже начали охоту за новым проектом Кристофера Нолана. Представители кинокомпаний ведут активные переговоры с постановщиком о возможном сотрудничестве. Заинтересован ли Warner Bros. в будущем фильме Нолана, непонятно.

Подробностей о сюжете проекта немного. По информации Deadline, режиссер хочет пригласить на главную роль ирландского актера Киллиана Мерфи. Звезда «Острых козырьков» уже работал с Ноланом — снимался в «Темном рыцаре», «Начале» и «Дюнкерке». К теме Второй мировой войны американский постановщик обращается не в первый раз. Так, в сюжет «Дюнкерка» легли реальные события — эвакуация английских, французских и бельгийских солдат после Дюнкеркской битвы в 1940 году.

Ранее глава кинонаправления сервиса Netflix Скотт Стубер заявил, что платформа не оставляет надежд на сотрудничество с Кристофером Ноланом. Netflix пытается заманить к себе режиссера, воспользовавшись его конфликтом с Warner Bros.