Генетик — чрезвычайно интересная и перспективная профессия для тех, кто интересуется естественными науками и хочет приносить пользу человечеству. Расскажем, куда пойти учиться, чтобы стать генетиком, где работать после окончания вуза, и перечислим основные плюсы и минусы профессии.

Чем занимается генетик?

Генная инженерия, ДНК, мутации, генетический код — все эти слова и словосочетания мы регулярно слышим с экрана телевизора, но не всегда до конца понимаем, чем же занимаются все эти люди, сидящие за столами в стерильных условиях лабораторий и сутки напролет сосредоточенно смотрящие в микроскопы.

Генетика является разделом биологии. Сам термин был введен в обиход в 1906 году английским биологом, членом Лондонского королевского общества Уильямом Бэтсоном и в дословном переводе с древнегреческого означает «происхождение». Главный предмет интереса этой науки — наследственность и изменчивость, а основная цель — изучение методов управления этими параметрами. Причем объектом исследовательской деятельности выступает не только человек, но и животные, растения, различные микроорганизмы.

В зависимости от объекта изучения выделяют несколько направлений генетики. Перечислим лишь некоторые из них:

медицинская генетика;

молекулярная генетика;

экологическая генетика;

генная инженерия.

Пожалуй, одной из самых понятных и близких сфер для простого обывателя является медицинская генетика. Специалисты в этой области трудятся над выявлением и предотвращением различных генетических заболеваний. Их частые пациенты — семейные пары, планирующие ребенка и имеющие в анамнезе соответствующие проблемы, беременные женщины, направленные на дополнительные обследования в связи с плохими результатами скрининга плода, родители, желающие подтвердить свое родство с ребенком. Современные технологии позволяют еще на этапе планирования беременности выявить «сломанный» ген, который отвечает за передачу тех или иных наследственных заболеваний, и минимизировать возможные риски.

Кроме того, методы медицинской генетики широко используются в криминалистике для установления личности преступника по следам, оставленным на месте преступления.

Экологическая генетика также считается приоритетным направлением, изучение которого важно для благополучия как отдельного человека, так и всего человечества в целом. Дело в том, что различные вирусы, а также многочисленные выбросы химических и прочих вредных веществ в атмосферу наравне с излучениями разной степени интенсивности могут оказывать влияние на мутацию генов. Ученые занимаются изучением влияния неблагоприятных экологических факторов на наследственность, невосприимчивость организма к заболеваниям и его способность избавляться от вредоносных веществ.

Понятно, что круг обязанностей генетика определяется выбранной специализацией. В общем и целом, специалисты в данной области в каждодневной работе занимаются следующими видами деятельности:

сбор и анализ необходимой информации;

исследование генетического материала в лаборатории;

выявление заболеваний и их причин;

консультирование пациентов;

составление планов обследований и рекомендаций по его результатам;

ведение технической документации;

взаимодействие с коллегами;

подготовка заключений с расшифровкой результатов исследований.

Чтобы качественно выполнять свои обязанности, человек, решивший посвятить себя данной области науки, должен обладать рядом важных знаний, умений и личностных качеств:

Высокий интеллект.

Отличная память.

Ответственность.

Усидчивость.

Внимательность к деталям.

Педантичность.

Склонность и любовь к естественным наукам.

Любознательность.

Желание и умение учиться.

Целеустремленность.

Способность усваивать и перерабатывать большие объемы информации.

Знание английского языка на уровне, достаточном для чтения и понимания научных работ иностранных коллег, а также обеспечивающем возможность вступать с ними в переписку для обмена опытом.

Федеральное агентство новостей /

Где учатся будущие генетики?

Освоить столь сложную и интересную профессию можно в одном из профильных вузов. Будущих генетиков готовят ведущие университеты страны: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Первый Московский государственный университет имени И. М. Сеченова, Санкт-Петербургский государственный университет, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, Новосибирский государственный университет, Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева.

Важно! Если будущий абитуриент мечтает работать в сфере медицинской генетики в клинике или больнице, ему необходимо будет получить высшее медицинское образование, например, по специальности «Лечебное дело», а затем поступить в ординатуру по соответствующему направлению, чтобы через два года стать квалифицированным врачом-генетиком с правом работы с пациентами.

Однако нужно понимать, что на получении диплома о высшем образовании обучение генетика не заканчивается. Профессионалы в этой области науки учатся всю жизнь, на регулярной основе участвуя в семинарах, проходя курсы повышения квалификации и обмениваясь бесценным опытом с отечественными и зарубежными коллегами, тем более что карьерный рост непосредственно связан с получением научных степеней и званий.

Где работают и сколько зарабатывают генетики?

Практическое применение полученным за годы учебы знаниям выпускники могут найти в различных государственных и коммерческих организациях:

научно-исследовательские институты;

фармкомпании;

профильные медицинские центры;

университеты;

медицинские и биологические лаборатории;

сельское хозяйство;

органы внутренних дел.

Генетика — очень перспективная отрасль, и заработок квалифицированных специалистов может быть достаточно высок. Зарплата начинающих специалистов в крупных центрах Москвы начинается от 80 тысяч рублей и со временем может доходить до 200 тысяч.

Достойный уровень оплаты труда — лишь один из плюсов профессии генетика. К неоспоримым ее достоинствам также можно отнести:

Престижность.

Востребованность на рынке труда.

Невысокую конкуренцию в силу того, что специалистов в столь сложной научной сфере не так много. Грамотные кадры в этой области нарасхват.

Возможность работы за границей.

Перспективы карьерного роста.

Чувство морального удовлетворения от результатов своей деятельности.

Возможность заниматься любимым делом в компании единомышленников.

Сфера поддерживается государством (гранты, программы для молодых ученых).

Возможность постоянно расти и развиваться в профессиональном плане.

Минусы, как и везде, конечно, тоже есть:

Напряженный рабочий график. Научные сотрудники нередко практически сутками не покидают свое рабочее место, впрочем, для настоящих энтузиастов своего дела это не проблема.

Постоянное умственное напряжение.

Необходимость регулярного взаимодействия с реактивами, что может негативным образом отразиться на здоровье.

Жесткий контроль со стороны государственных органов.

Зачастую отрицательное отношение общества ко всему, что связано с генетическими экспериментами.