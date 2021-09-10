Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призналась в расстройстве психики

Лос-Анджелес, 10 сентября. Американская актриса Алисса Милано подняла в соцсетях очень важную тему. Она заявила, что принимает медицинские препараты для борьбы с паническими атаками.

Под одним из роликов звезды «Зачарованных» в TikTok появился неуместный комментарий. Пользователь предположил, что у Милано биполярное расстройство. Актриса решила откровенно рассказать о проблемах со здоровьем.

«Мой диагноз — генерализованное тревожное расстройство с паническими атаками. Знаю, вы думали, что это унизительно или оскорбительно, но я так не считаю», — говорит она на видео, опубликованном в Instagram.

Артистка давно приняла свою болезнь и спокойно принимает лекарства. Ролик всего за день набрал более 350 тысяч просмотров. Поклонники похвалили Милано за смелость.

«Спасибо большое, люблю тебя! Это очень важный месседж, и ты очень важна»; «Здорово, что поддерживаешь людей. Психические расстройства — незаметные болезни, их тяжело принять окружающим»; «Любим тебя, ты не одна», — отреагировали пользователи.

Ранее Алисса Милано пожаловалась поклонникам, что лысеет от коронавируса. Она продемонстрировала, как на расческе остаются пучки волос при расчесывании.