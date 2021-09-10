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Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призналась в расстройстве психики

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 20:44
Общество
Звезда «Зачарованных» Алисса Милано призналась в расстройстве психики
Global Look Press  /  COVER Images/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 10 сентября. Американская актриса Алисса Милано подняла в соцсетях очень важную тему. Она заявила, что принимает медицинские препараты для борьбы с паническими атаками.

Под одним из роликов звезды «Зачарованных» в TikTok появился неуместный комментарий. Пользователь предположил, что у Милано биполярное расстройство. Актриса решила откровенно рассказать о проблемах со здоровьем.

«Мой диагноз — генерализованное тревожное расстройство с паническими атаками. Знаю, вы думали, что это унизительно или оскорбительно, но я так не считаю», — говорит она на видео, опубликованном в Instagram.

Артистка давно приняла свою болезнь и спокойно принимает лекарства. Ролик всего за день набрал более 350 тысяч просмотров. Поклонники похвалили Милано за смелость.

«Спасибо большое, люблю тебя! Это очень важный месседж, и ты очень важна»;

«Здорово, что поддерживаешь людей. Психические расстройства — незаметные болезни, их тяжело принять окружающим»;

«Любим тебя, ты не одна», — отреагировали пользователи.

Ранее Алисса Милано пожаловалась поклонникам, что лысеет от коронавируса. Она продемонстрировала, как на расческе остаются пучки волос при расчесывании.

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актриса здоровье алисса милано
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